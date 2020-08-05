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СБУ затримала кулеметника бойовиків, який переховувався у Росії

Середа, 5 серпня 2020, 19:11

Служба безпеки України викрила на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції. 

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого "батальйону Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пєсків.  

У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя. Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею "участь у терористичній групі чи терористичній організаці".

Українська правда
Теми: СБУвійнаРосіябойові діїсепаратизм


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