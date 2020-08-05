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"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і буде грати у чвертьфіналі Ліги Європи

Середа, 5 серпня 2020, 22:06
Фото: shakhtar.com

Донецький "Шахтар" пробився до чвертьфіналу Ліги Європи. У матчі-відповідь 1/8 фіналу на НСК "Олімпійський" "гірники" розгромили з рахунком 3:0 німецький "Вольфсбург".

Нагадаємо, що перший матч у Німеччині ще в березні цього року виграла донецька команда з рахунком 2:1. Після цього була майже 5-місячна перерва в єврокубках через пандемію COVID-19.

У матчі в Києві "Шахтар" мав перевагу за грою і моментами. Кілька разів ворота німецького клубу рятував їх воротар Коен Кастельс після ударів Миколи Матвієнка, Алана Патріка та Жуніора Мораєса. Ще в одному моменті м`яч влучив у штангу після удару Марлоса.

На старті другого тайму в українського клубу знову було кілька небезпечних ударів від Тайсона та Мораєса. Перший удар у площину воріт "Шахтаря" був лише на 60-й хвилині, коли удар зі штрафного взяв Андрій П`ятов. На 67-й хвилині словацький рефері призначає пенальті у ворота "Шахтаря". Втім передивившись ВАР суддя скасовує 11-метровий, але показує червону картку Давиду Хочолаві за начебто фол останньої надії. За кілька хвилин удар зі штрафного знову відбив П`ятов.

На 70-й хвилині рефері зрівнює склади, вилучивши за друге попередження Джона Брукса. На 88-й хвилині після пасу Додо Мораєс ударом з 11-ти метрів пробиває ворота "Вольфсбурга" - 1:0. На першій доданій хвилині до основного часу Манор Соломон робить рахунок 2:0. Ще через хвилину Мораєс оформив дубль, перегравши воротаря - 3:0.

11 серпня у чвертьфіналі турніру гірники зіграють з переможцем пари "Базель" - "Айнтрахт". Нагадаємо, що плей-офф Ліги Європи, розпочинаючи з 1/4 фіналу буде складатися лише з одного матчу між командами, і всі ігри пройдуть у чотирьох містах Німеччини.

Микола Аврамчук для УП


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