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Польща планує повністю відкрити школи у вересні попри спалахи коронавірусу

Середа, 5 серпня 2020, 23:22

Польща має намір повністю відкрити свої школи 1 вересня, незважаючи на недавній сплеск коронавірусної інфекції.

Про це заявив міністр освіти Даріуш Піонтковський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Ми хочемо, щоб основна модель роботи в новому навчальному році була традиційною, коли заняття проводяться в школах", - сказав Піонтковський.

Рішення про те, чи будуть заняття для деяких або всіх дітей проводитися дистанційно, прийматиме директор кожної установи після консультації з органами освіти і санітарними службами.

Для того, щоб заняття були можливі, Міністерство освіти разом з Головною санітарною інспекцією та Міністерством охорони здоров'я розробило керівництво по організації навчального процесу.

"Такі правила діяли ще до канікул. Вони були модифіковані на основі нашого досвіду і досвіду інших європейських країн. Кожен об'єкт трохи відрізняється, тому директори повинні адаптувати ці загальні правила до своїх потреб", - пояснив міністр.

Одне з нових правил полягає в тому, що в школах не потрібно буде обов'язково закривати рот і ніс. Рекомендується часто мити руки і нагадувати про правила гігієни.

"В школу приходять тільки здорові учні, те ж саме стосується вчителів і співробітників", - підкреслив глава міністерства.

Він закликав учнів по можливості уникати громадського транспорту, користуватися велосипедами по дорозі в школу або, якщо можливо, ходити пішки.

Напередодні повідомлялося, що у Польщі приріст нових хворих на коронавірус вчетверте за останні сім днів встановив рекорд з початку епідемії.

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