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Париж та Тель-Авів вшанували пам’ять жертв вибуху в Бейруті

Середа, 5 серпня 2020, 23:52
Париж та Тель-Авів вшанували пам’ять жертв вибуху в Бейруті
фото: twitter.com/MayorOfTelAviv

Французька Ейфелева вежа згасне в 00:00 в ніч на 6 серпня, щоб вшанувати пам'ять жертв вибуху в Бейруті.

Джерело: мер Парижа Анн Ідальго

Деталі: За словами Ідальго, Париж надасть Бейруту екстрену допомогу в розмірі 100 000 євро.

Тим часом мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану, написав у Twitter очільник міста Рон Хульдаї.

Передісторія

Українська правда

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Теми: ЛіванФранціяІзраїльвибух
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