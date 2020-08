Париж та Тель-Авів вшанували пам’ять жертв вибуху в Бейруті

Французька Ейфелева вежа згасне в 00:00 в ніч на 6 серпня, щоб вшанувати пам'ять жертв вибуху в Бейруті.

Джерело: мер Парижа Анн Ідальго

Деталі: За словами Ідальго, Париж надасть Бейруту екстрену допомогу в розмірі 100 000 євро.

Тим часом мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану, написав у Twitter очільник міста Рон Хульдаї.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG