Гриценко: "Бажання йти на вибори у мене немає"

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив що не має наміру виставляти свою кандидатуру на майбутніх президентських і парламентських виборах.

Джерело: Гриценко в ефірі телеканалу "Украіна24", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я скажу відверто: бажання більше йти на вибори у мене немає... Партія "Громадянська позиція" піде і на місцеві, і на парламентські вибори і ймовірно на президентські вибори, і я їх буду підтримувати, але я особисто висувати свою кандидатуру планів не маю".

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