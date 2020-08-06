Гриценко: "Бажання йти на вибори у мене немає"
Четвер, 6 серпня 2020, 01:01
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив що не має наміру виставляти свою кандидатуру на майбутніх президентських і парламентських виборах.
Джерело: Гриценко в ефірі телеканалу "Украіна24", передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я скажу відверто: бажання більше йти на вибори у мене немає... Партія "Громадянська позиція" піде і на місцеві, і на парламентські вибори і ймовірно на президентські вибори, і я їх буду підтримувати, але я особисто висувати свою кандидатуру планів не маю".
Нагадаємо:
- 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
- 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
- Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.