Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 20 мільйонів

Четвер, 6 серпня 2020, 04:03

За час пандемії COVID-19 у всьому світі зафіксовано майже 19 мільйонів випадків нової хвороби.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 18,9 мільйона випадків зараження, з них 270 тисяч тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 711 108 пацієнтів, з них 6830 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12 мільйонів людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-му місці цього антирейтингу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

документСуд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу

"Київського терориста" взяли під варту

Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва

Усі новини...
коронавірус
Facebook вперше видалив допис Трампа
Коронавірус на Буковині: лабораторія опрацювала 470 зразків, підтверджено 85 випадків COVID-19
У Харкові обласна інфекційна лікарня переповнена хворими коронавірусом
Останні новини
05:10
Twitter висунув ультиматум аккаунту Трампа
04:03
Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 20 мільйонів
03:01
Facebook вперше видалив допис Трампа
01:53
Відео ФотоФахівці розрахували силу вибуху в Бейруті
01:01
Гриценко: "Бажання йти на вибори у мене немає"
00:32
Коронавірус на Буковині: лабораторія опрацювала 470 зразків, підтверджено 85 випадків COVID-19
00:10
Лукашенко пообіцяв видати Україні "вагнерівців" – ЗМІ
23:52
фотоПариж та Тель-Авів вшанували пам’ять жертв вибуху в Бейруті
23:22
Польща планує повністю відкрити школи у вересні попри спалахи коронавірусу
23:08
На Миколаївщині – найвища динаміка захворювання на COVID-19
Усі новини...