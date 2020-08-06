Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 20 мільйонів
За час пандемії COVID-19 у всьому світі зафіксовано майже 19 мільйонів випадків нової хвороби.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 18,9 мільйона випадків зараження, з них 270 тисяч тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 711 108 пацієнтів, з них 6830 за минулу добу.
Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12 мільйонів людей.
У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-му місці цього антирейтингу.
Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.
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