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Головні новини середи і ночі: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Четвер, 6 серпня 2020, 08:00

У Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину, Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні, — актуальні новини 5 серпня.

Про вибух в Лівані

2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Денис Шмигаль заявив, що Україна уже звернулася і готова направити допомогу до Лівану. В результаті вибуху серйозно постраждалих громадян України немає, але декілька українців отримали травми.

Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд. Наразі відомо мінімум про 100 загиблих внаслідок вибуху в порту Лівану.

Про видачу "вагнерівців" Україні

Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі. Лукашенко зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод.

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За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.

Теми: Лукашенко


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