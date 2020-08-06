Рудик розповіла, хто в "Голосі" за яку область відповідає на виборах

Для підготовки до місцевих виборів партія "Голос" закріпила народних депутатів за певними регіонами, в яких планує висувати своїх кандидатів.

Джерело: голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Рудик: "У нас також відповідає кожен депутат за регіон, тому що має бути з кого спитати, і плюс це така децентралізація. В кожній області своя історія, якщо ми в центрі почнемо влазити у кожну тут, ми загнемося.

Тому Рущишин відповідає за Львів, Цабаль відповідає за Тернопіль, Рахманін відповідає за Закарпаття, Железняк відповідає за Київську область, я відповідаю за Київ, Устінова – це Вінниця, Бобровська – Рівне, Юрчишин – Франик.

(…) Підготовка зараз – це "інвентаризація людей", які працювали з нами в невиборчий час, та розуміння, де ми готові йти, а де ми краще не підемо, аніж приведемо до влади людей, в яких на 100% не впевнені.

Саме тому десь ми не відкриваємо осередки, або не будемо нікого висувати. Наприклад, Суми. Скоріше всього, Полтава. Там у нас нас немає людей, які б працювали з нами довгий час. Краще менше, але краще.

І тому, якщо в мене є якісь застереження, червоні прапори, або щось інше – це стосується і членів ТВК (територіальні виборчі комісії – УП), і людей, які можуть від нас висуватися, краще цього не робити, аніж ризикнути.

Тому зараз у нас відбувається інвентаризація, плюс розбудова штабів і їх координація. Це суперцікава задача з точки зору менеджменту – як зробити матричну структуру, яка буде працювати між собою, де люди репортять (звітують – УП), де "польовики" працюють як одна команда, комунікаційники, діджитал і так далі.

Ще робити це в супероптимізованому бюджеті – задача із зірочкою".

Деталі: Рудик розповіла історію про Одесу: "Ми там вагалися, чи йти на вибори. Потім, коли прийшла перша соціологія, виявилося, що там великі шанси мають ОПЗЖ, Шарій і вони можуть сформувати більшість. Тому місцеві підприємці в Одесі прийшли до нас з фразою: "А чого це ви, "Голос", не йдете?". Далі вони кажуть: "Давайте, у нас є люди, ми вас підсапортимо, щоб було за кого голосувати".

За її словами, "це не окрема історія, таких зараз все більше і більше, де люди кажуть: "Нам нема за кого голосувати". Люди пропонують підтримати "Голос", аби партія висунула кандидата у їхньому місті.