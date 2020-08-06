Щонайменш 21 громадянин Франції травмований внаслідок вибуху у Бейруті

Внаслідок вибуху у порту Бейрута травмовано щонайменш 21 громадянина Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Прокуратура Франції відкрила провадження за фактом поранення 21 громадян Франції внаслідок вибуху у столиці Лівану Бейруті. Така процедура передбачена у разі травмування чи загибелі громадян країни за кордоном.

Напередодні повідомлялося, що у Бейруті загинула громадянка Греції та ще двоє отримали поранення.

Також серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та ще п’ятеро голландців, серед яких працівники посольства.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.