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Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану - Кулеба

Четвер, 6 серпня 2020, 11:15

Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану для подолання наслідків вибуху у порту Бейрута.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми отримали запит від Лівану щодо того, що їм потрібно. Зараз МЗС координує це питання всередині української влади з метою надання допомоги нашим партнерам… Україна допоможе, чим зможе", - повідомив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ЄС та низка окремих країн оголосили, що нададуть допомогу Лівану для подолання наслідків вибуху у Бейруті. 

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСЛіваннадзвичайна подія
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