Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

30 українців у Бейруті попросили грошову допомогу, у 3-х серйозно пошкоджене житло

Четвер, 6 серпня 2020, 13:10

30 українців у Бейруті звернулися до посольства України у Лівані по невелику фінансову підтримку.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За його словами, станом на 9 годину ранку дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих українців. 

Три родини звернулися до посольства з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху.

"Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. В тому числі, є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - розповів міністр закордонних справ.

Інформація про те, що на двох вантажних суднах, які прибули до порту Бейрута з України, були громадяни України. поки не підтверджується. 

"За нашою інформацією – екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також міністр зазначив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС і низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.

Теми: ЛіванвибухМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями"

У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли

Новий антирекорд – 1318 нових хворих на COVID в Україні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Усі новини...
Ліван
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли
Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану - Кулеба
Щонайменш 21 громадянин Франції травмований внаслідок вибуху у Бейруті
Останні новини
14:23
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:23
Окупанти вирішили скоротити витрати на Крим
14:20
Малюська анонсував в Україні "велике будівництво в’язниць"
14:11
Київ обмежив рух фур через спеку
14:00
За 7 місяців 2020 року транзит газу через ГТС України упав на 44%
14:00
У Польщі найбільше зростання випадків коронавірусу з початку епідемії – 726 за добу
13:36
"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло
13:33
У Німеччині вперше за три місяці понад 1000 випадків коронавірусу за добу
13:19
На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили COVID-19
13:16
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли
Усі новини...