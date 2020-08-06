Лукашенко заявляє, що у Білорусі затримали "кількох осіб з паспортами США"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні затримали "деяких осіб з американськими паспортами", дружини яких нібито працюють у Держдепі США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА, про це він сказав на сьогоднішній нараді, присвяченій обговоренню безпеки виборчої кампанії.

Заява Лукашенка пролунала у контексті промови про те, що проти країни "йде гібридна війна", але держава "не допустить дестабілізації під час виборів" і вже було затримано низку осіб, які мали таку мету.

"Мова не тільки про затримання членів приватної воєнної компанії (Вагнера)... ЗМІ лякають нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, які працюють у Держдепі. Але їх з багнетами напереваги захищають російські керівники", - заявив президент.

Будь-яких інших деталей про затримання та про яких "російських керівників" йдеться, Лукашенко не згадує.

"Не важливо, американець, держдповець, належність до демократичної партії… Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються на території Білорусі. Я думаю: американці зараз їх почнуть захищати. Нічого подібного. Гроші застилають очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають", - додав він.

Лукашенко також заявив, що проти країни "ведуть гібридну війну" і "неприємностей можна чекати звідусіль".

Нагадаємо, президенські вибори у Білорусі мають відбутися цієї неділі, 9 серпня.

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