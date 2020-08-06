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Сенат США закликав Білорусь до вільних і чесних виборів

Четвер, 6 серпня 2020, 15:05
Сенат США закликав Білорусь до вільних і чесних виборів
Фото uainfo.org

Сенат США схвалив резолюцію, у якій закликає Білорусь до вільних і чесних президентських виборів.

Як пише "Європейська правда", текст оприлюднений на сайті Сенату. 

Резолюцію внесли чотири сенатори 27 липня, підтримали її 5 серпня.

"Сенат закликає Білорусь провести вільні, чесні та інклюзивні президентські вибори 9 серпня 2020 року, у відповідності до міжнародних стандартів та з надійним міжнародним моніторингом", - йдеться у документі.

Сенатори засуджують "свавільну дискваліфікацію Центральною виборчою комісією Білорусі більшості потенційних кандидатів" та політично вмотивовані арешти та ув’язнення опозиційних кандидатів Сергія Ціхановського, Віктора Бабарика і Миколая Статкевича.

"Сенат закликає негайно звільнити ї та надати можливість брати участь у президентських виборах 9 серпня", - наголошують у резолюції.

Окрім того, засуджують наступ і свавільні затримання мирних учасників акцій протесту, членів опозиційних партій, правозахисників та представників незалежних ЗМІ.

"Сенат висловлює солідарність з народом Білорусі, включно з правозахисниками, блогерами та журналістами, які здійснюють свої права на зібрання, свободу вираження думки та верховенство права", - додають у документі.

Як повідомлялося раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання "кількох осіб з паспортами США", які начебто мали дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами.

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Теми: СШАБілорусьвибори
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