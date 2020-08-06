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Греція закриє на ніч більшість КПП на наземних кордонах, щоб стримати епідемію

Четвер, 6 серпня 2020, 16:38
Греція закриє на ніч більшість КПП на наземних кордонах, щоб стримати епідемію
Фото telegraf.rs

Прагнучи обмежити поширення коронавірусу до Греції з Балкан, грецький уряд оголосив, що нічне закриття кордону між 11 вечора і 7 ранку пошириться з п'ятниці на всі сухопутні прикордонні переходи, які залишаються відкритими, за винятком одного з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що це рішення було прийнято у зв'язку з частим перетином кордону грецькими громадянами, етнічними греками і тими, хто має посвідку на проживання в Балканських країнах.

"Деякі люди все ще заїжджають і виїжджають, як ніби нічого не сталося. І вони ігнорують спалах пандемії в цих країнах, про що свідчать щоденні епідеміологічні дані", - сказав він.

Нічні закриття кордонів покликані покращити контроль за рухом на кордоні у денний час.

Петсас також розкритикував тих, хто ігнорує правила соціального дистанціювання в барах, на весіллях, хрестинах та інших громадських зібраннях.

"Деякі наші співгромадяни ігнорують рекомендації та попередження експертів. Вони не хочуть розуміти, що цей рік відрізняється для наших громадських заходів і розваг, і вони наражають на небезпеку себе, людей, яких вони люблять, і наше суспільство", - сказав він.

Теми: Греціякоронавірускордон
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