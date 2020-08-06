Фінляндія повертає обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів та Андорри

Уряд Фінляндії вирішив запровадити повторні обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів, а також Андорри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

У цих трьох країнах кількість випадків зараження коронавірусом стала знову зростати. Обмеження набудуть чинності в понеділок 10 серпня.

Людям, які прибувають до Фінляндії з цих країн, рекомендують залишатися в самостійному двотижневому карантині.

Фінляндія в даний час зняла обмеження тільки з поїздок в ті країни, в яких виявлено менше 8 випадків зараження коронавірусом на кожні 100 000 жителів.

За останній час епідеміологічна обстановка стала погіршуватися також в Данії та Німеччині. Можливо, що найближчим часом обмеження повернуть і на поїздки в ці країни.

Поки обмеження на внутрішніх кордонах зняті між Фінляндією і Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією, Литвою, Угорщиною, Німеччиною, Грецією, Італією, Ліхтенштейном, Мальтою і Словаччиною.

Нові обмеження діють до 8 вересня, однак у разі погіршення ситуації їх можуть змінити і раніше. Уряд переглядає обмеження на поїздки кожні два тижні.