Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фінляндія повертає обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів та Андорри

Четвер, 6 серпня 2020, 17:04
Фото з сайту ЄП

Уряд Фінляндії вирішив запровадити повторні обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів, а також Андорри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

У цих трьох країнах кількість випадків зараження коронавірусом стала знову зростати. Обмеження набудуть чинності в понеділок 10 серпня.

Людям, які прибувають до Фінляндії з цих країн, рекомендують залишатися в самостійному двотижневому карантині.

Фінляндія в даний час зняла обмеження тільки з поїздок в ті країни, в яких виявлено менше 8 випадків зараження коронавірусом на кожні 100 000 жителів.

За останній час епідеміологічна обстановка стала погіршуватися також в Данії та Німеччині. Можливо, що найближчим часом обмеження повернуть і на поїздки в ці країни.

Поки обмеження на внутрішніх кордонах зняті між Фінляндією і Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією, Литвою, Угорщиною, Німеччиною, Грецією, Італією, Ліхтенштейном, Мальтою і Словаччиною.

Нові обмеження діють до 8 вересня, однак у разі погіршення ситуації їх можуть змінити і раніше. Уряд переглядає обмеження на поїздки кожні два тижні.

Теми: Фінляндіятуризмкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Усі новини...
Фінляндія
Фінляндія хоче роз’яснень від РФ після підозри у порушенні повітряного простору
У Скандинавії заявили про радіацію з Росії, там заперечують
Зеленський подякував президенту Фінляндії за "безпеку для українських працівників"
Останні новини
17:34
інфографікаУряд безоплатно роздав конфіскованих левів та ведмедів
17:30
Зеленський занепокоєний продажем "Мотор Січі" і приватизацією стратегічних підприємств
17:04
Фінляндія повертає обмеження на поїздки до Бельгії, Нідерландів та Андорри
16:42
Степанов розповів, чи планує МОЗ закривати храми на карантин
16:38
Греція закриє на ніч більшість КПП на наземних кордонах, щоб стримати епідемію
16:26
"Діра" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати – аналітики
16:23
Опозиціонери скасували мітинг у Мінську через "свято залізнодорожніх військ"
16:19
інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%
16:13
Українські "Погані дороги" стали конкурсантом Венеційського кінофестивалю
15:47
Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень
Усі новини...