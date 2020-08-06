Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози

Четвер, 6 серпня 2020, 18:52
Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози

Одному із суддів Антикорсуду виділили цілодобову охорону через погрози йому та його родині.

Джерело: пресслужба відомства

Дослівно: "Підкреслено зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави, розпалює ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.

Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка".

Що було раніше: Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляла, що ні на неї, ні на суддів ніхто не впливає і не тисне, а якщо таке станеться, то суд заявить про це публічно.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Від Лондона до Брюсселя
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: