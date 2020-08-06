Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози

Четвер, 6 серпня 2020, 18:52

Одному із суддів Антикорсуду виділили цілодобову охорону через погрози йому та його родині.

Джерело: пресслужба відомства

Дослівно: "Підкреслено зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави, розпалює ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.

Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка".

Що було раніше: Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляла, що ні на неї, ні на суддів ніхто не впливає і не тисне, а якщо таке станеться, то суд заявить про це публічно.

Українська правда
Теми: Антикорупційний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Усі новини...
Антикорупційний суд
Голова ВАКС: Якщо хтось даватиме суду вказівки – ми заявимо публічно
Справа ОАСК: голові ДСА не призначили заставу та заборонили розмовляти з Вовком
Апеляція ВАКС скасувала закриття справи Бахматюка – ЦПК
Останні новини
18:59
Венедіктова ще не надіслала Білорусі запит на видачу "вагнерівців"
18:52
Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози
18:38
Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11%
18:23
Проти заступника глави МЗС відкрили справу за лист про вірменський геноцид
18:16
Печерський райсуд переніс розгляд позову офшорів Суркісів до Приватбанку
17:59
Як українці проводять літні відпустки 2020. Опитування
17:59
Одинадцяту добу немає поранених та вбитих на Донбасі – ООС
17:42
Гривня утримує позиції на міжбанку
17:34
інфографікаУряд безоплатно роздав конфіскованих левів та ведмедів
17:30
Зеленський занепокоєний продажем "Мотор Січі" і приватизацією стратегічних підприємств
Усі новини...