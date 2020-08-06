Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози
Четвер, 6 серпня 2020, 18:52
Одному із суддів Антикорсуду виділили цілодобову охорону через погрози йому та його родині.
Джерело: пресслужба відомства
Дослівно: "Підкреслено зневажливе ставлення до осіб, які виконують надскладну функцію держави, розпалює ненависть до професії судді, яка трансформується в акти агресії.
Наразі, один з суддів ВАКС через погрози йому та його родині забезпечений особистою цілодобовою охороною, ще за двома фактами погроз суддям триває перевірка".
Що було раніше: Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляла, що ні на неї, ні на суддів ніхто не впливає і не тисне, а якщо таке станеться, то суд заявить про це публічно.
Українська правда