У США пригрозили німецькому порту фінансовим крахом через "Північний потік-2"

Троє американських сенаторів у листі до адміністрації німецького порту міста Зассніц вимагають негайного припинення роботи над проєктом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьку газету Handelsblatt.

У тристорінковому листі від 5 серпня сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили серйозними наслідками, якщо компанія, що експлуатує порт Мукран на Рюгені, негайно не припинить логістичну підтримку "Північного потоку-2".

"Якщо ви продовжите надавати товари, послуги та підтримку проєкту Nord Stream 2, ви зруйнуєте майбутнє фінансове виживання вашої компанії", - йдеться в листі, який є в розпорядженні видання.

Порт Мукран служить логістичною базою для завершення будівництва трубопроводу. Він складається з двох ниток, кожна довжиною 1220 кілометрів. Загалом близько 160 кілометрів трубопроводу ще не завершені. Більша його частина знаходиться в данських територіальних водах, менша - в німецьких.

Два судна під російським прапором "Фортуна" і "Академік Черський", які повинні добудувати трубопровід, також знаходяться в цьому порту.

Сенатори звинувачують компанію Fährhafen Sassnitz GmbH в "свідомому наданні важливих товарів, послуг та іншої підтримки проєкту Nord Stream 2". Труби для трубопроводу зберігалися в порту, і порт також постачав провізією два російських судна.

"Ваші поставки "Фортуні" або "Академіку Черському", безумовно, зазнають санкцій в той момент, коли один з двох кораблів опустить трубу у воду для будівництва газопроводу" Північний потік-2", - пишуть три сенатори.

Три сенатори пояснюють, що лист служить офіційним юридичним повідомленням про те, що підтримка проєкту пов'язана з ризиком піддати сам порт і його керівництво та співробітників юридичним і економічним санкціям.

Проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2". Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки "Північного потоку-2".

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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