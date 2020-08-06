Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат
Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями", Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати, — актуальні новини 6 серпня.
Про запрошення від Лукашенка
Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків "Вагнера".
В Офісі генпрокурора України Ірини Венедіктової повідомили, що дадуть відповідь президенту Білорусі лише після офіційного запрошення про візит.
Венедіктова зазначила, що наразі органом досудового розслідування тільки готуються клопотання про екстрадицію завтриманих у Білорусі російських бойовиків.
Про підвищення зарплат
Зеленський 6 серпня внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тисяч гривень цього року.
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