Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

Четвер, 6 серпня 2020, 21:37

Лукашенко кличе прокурорів України і РФ в Білорусь, щоб розібратися з "вагнерівцями", Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати, — актуальні новини 6 серпня.

Про запрошення від Лукашенка

Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів України та Росії, щоб розібратися із затриманням бойовиків "Вагнера".

В Офісі генпрокурора України Ірини Венедіктової повідомили, що дадуть відповідь президенту Білорусі лише після офіційного запрошення про візит.

Венедіктова зазначила, що наразі органом досудового розслідування тільки готуються клопотання про екстрадицію завтриманих у Білорусі російських бойовиків.

Про підвищення зарплат

Зеленський 6 серпня внесе до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тисяч гривень цього року.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Партія "Слуга народу" розпочинає передвиборчу кампанію під гаслом "Україна – це ти!".

Керівництво Офісу генпрокурора здійснювало тиск на підлеглих, щоб зірвати слідчі дії працівниками НАБУ щодо суддів ОАСК, включно з головою суду Павла Вовка.

За рік рейтинг президентської партії "Слуга народу" знизився з 65-40% до 26%, але при цьому партія все ще обганяє опонентів. 

Зеленський пояснив, що призначив першого президента України Леоніда Кравчука представником України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, бо він має авторитет в усій країні.
Громадяни України з 7 серпня зможуть в'їхати до Чорногорії без додаткових обмежень.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Усі новини...
Останні новини
21:58
Зеленський на передовій нагадав військовим, що вони мають право захищатися
21:37
Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат
21:18
Стерненку послабили запобіжний захід
20:53
Спека та короткочасні дощі: погода на вихідні
20:42
Новини економіки: "Мотор Січ" і Ярославський, мінімальна зарплата, ціна на газ
20:35
Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до президентських виборів
20:13
З "Приватбанку" звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні
20:02
У Корбана проводять обшуки – Ярош
19:49
НБУ зміцнив офіційний курс гривні
19:33
У США пригрозили німецькому порту фінансовим крахом через "Північний потік-2"
Усі новини...