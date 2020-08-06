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Зеленський на передовій нагадав військовим, що вони мають право захищатися

Четвер, 6 серпня 2020, 21:58
фотО: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що міжнародне право дає українським військовим усі можливості захищатися та завдавати ударів у відповідь

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський під час робочої поїздки до Донецької та Луганської областей відвідав низку позицій українських військових на передовій у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Президент нагадав, що раніше була низка спроб домовитися про припинення вогню. Але жодного разу досягти результату не вдавалося. Тому потрібно не повторювати помилок минулого, щоб отримати мирне майбутнє.

Водночас Зеленський наголосив, що міжнародне право дає українським військовим усі можливості захищатися та завдавати ударів у відповідь. Тому сьогодні ЗСУ можуть відповідати, але намагаються не піддаватися на регулярні провокації.

Керівник Офісу президента додав, що наразі українська влада сформувала дуже потужну команду, й це сприятиме мирному врегулюванню на Донбасі.

Пряма мова Єрмака: "Сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, Україна домінує в Нормандському форматі. Ми створили конструкцію, яка дає можливість усьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні – всі побачать, хто не хоче миру".

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогнюі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
  • Станом на 6 серпня одинадцяту добу поспіль серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасбойові діївійна


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