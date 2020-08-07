Капітану затонулого танкера "Delfi" призначили покарання
П'ятниця, 7 серпня 2020, 02:14
Приморський районний суд Одеси засудив капітана затонулого в Одесі танкера "Delfi" до одного року обмеження волі.
Джерело: Думська
Дослівно: "Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" засудили до одного року обмеження волі. Цим же рішенням його звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін - один рік.
Відповідний вирок виніс Приморський районний суд сьогодні".
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілинутанкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня 2020 року судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.