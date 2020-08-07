Капітану затонулого танкера "Delfi" призначили покарання

Приморський районний суд Одеси засудив капітана затонулого в Одесі танкера "Delfi" до одного року обмеження волі.

Джерело: Думська

Дослівно: "Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера "Делфі" засудили до одного року обмеження волі. Цим же рішенням його звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін - один рік.

Відповідний вирок виніс Приморський районний суд сьогодні".

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