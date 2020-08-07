Держдеп США пропонує росіянам до $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

Жителі Росії почали отримувати СМС про винагороду до $10 мільйонів за "інформацію про втручання у вибори в США".

Джерело: Офіційна twitter-сторінка програми Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю"

Деталі: Інформацію про втручання у вибори просять надсилати до відповідного телеграм-бота або писати в WhatsApp.

Раніше глава Держдепу Майк Помпео заявив, що програма "Винагорода за допомогу правосуддю" пропонує винагороду до $10 млн за "встановлення чи виявлення шкідливих осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів".

Дослівно представник МЗС Росії Марія Захарова: "Закликаючи за гроші розповідати про втручання в американські вибори, американські спецслужби безцеремонно втручаються в наше життя. Що це, якщо не справжнісінька гібридна атака?".

Що передувало: 5 серпня глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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