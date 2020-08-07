Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Держдеп США пропонує росіянам до $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

П'ятниця, 7 серпня 2020, 03:35

Жителі Росії почали отримувати СМС про винагороду до $10 мільйонів за "інформацію про втручання у вибори в США".

Джерело: Офіційна twitter-сторінка програми Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю"

Деталі: Інформацію про втручання у вибори просять надсилати до відповідного телеграм-бота або писати в WhatsApp.

Раніше глава Держдепу Майк Помпео заявив, що програма "Винагорода за допомогу правосуддю" пропонує винагороду до $10 млн за "встановлення чи виявлення шкідливих осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів".

Дослівно представник МЗС Росії Марія Захарова: "Закликаючи за гроші розповідати про втручання в американські вибори, американські спецслужби безцеремонно втручаються в наше життя. Що це, якщо не справжнісінька гібридна атака?".

Що передувало: 5 серпня глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. 

Читайте також: 

Теми: СШАРосіявибориТрампПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

Усі новини...
США
Twitter маркуватиме акаунти політиків, які працюють в сфері міжнародних відносин
Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
Сенат США закликав Білорусь до вільних і чесних виборів
Останні новини
03:35
Держдеп США пропонує росіянам до $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори
02:40
Twitter маркуватиме акаунти політиків, які працюють в сфері міжнародних відносин
02:14
Капітану затонулого танкера "Delfi" призначили покарання
01:02
У світі вже 19 мільйонів випадків коронавірусу, 5 мільйонів в США 
00:27
Україна має довести провину "вагнерівців" для екстрадиції – Лукашенко
23:41
Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку
23:08
Лукашенко про Зеленського: Володя – хороший
22:37
Лукашенко запевнив, що в Україну з Білорусі ніколи не увійдуть війська РФ
22:17
Нардеп Гетманцев одужав від коронавірусу
21:58
Зеленський на передовій нагадав військовим, що вони можуть стріляти у відповідь
Усі новини...