Facebook дозволив співробітникам працювати вдома ще рік

Соцмережа Facebook дозволила своїм співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

Джерело: CNN

Дослівно: "Покладаючись на інструкції від державних експертів у області охорони здоров'я, та після консультацій всередині компанії, ми прийняли рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено до липня 2021 року".

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