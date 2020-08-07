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Facebook дозволив співробітникам працювати вдома ще рік

П'ятниця, 7 серпня 2020, 04:27

Соцмережа Facebook дозволила своїм співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

Джерело: CNN

Дослівно: "Покладаючись на інструкції від державних експертів у області охорони здоров'я, та після консультацій всередині компанії, ми прийняли рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено до липня 2021 року".

Нагадаємо: 

  • Керівництво соцмережі Twiiter не відкриє свої офіси раніше вересня і вже дозволило своїм співробітникам працювати з дому завжди.

Теми: коронавірускарантин


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