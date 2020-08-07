Facebook дозволив співробітникам працювати вдома ще рік
П'ятниця, 7 серпня 2020, 04:27
Соцмережа Facebook дозволила своїм співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.
Джерело: CNN
Дослівно: "Покладаючись на інструкції від державних експертів у області охорони здоров'я, та після консультацій всередині компанії, ми прийняли рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено до липня 2021 року".
Нагадаємо:
- Керівництво соцмережі Twiiter не відкриє свої офіси раніше вересня і вже дозволило своїм співробітникам працювати з дому завжди.