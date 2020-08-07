Коронавірус: у 155 країнах виявили нові випадки COVID-19

За час пандемії COVID-19 у всьому світі діагностовано понад 19 мільйонів випадків нової хвороби в 213 країнах.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 19,2 мільйона випадків зараження, з них 272 тисяч тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 716 548 пацієнтів, з них 6261 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12 мільйонів людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 34-му місці цього антирейтингу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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