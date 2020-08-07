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ООС: 6 серпня обстрілів з боку формувань Росії не зафіксовано

П'ятниця, 7 серпня 2020, 07:22
ООС: 6 серпня обстрілів з боку формувань Росії не зафіксовано

Минулої доби збройні формування Російської Федерації утримались від порушень проголошеного режиму припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці ОС дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою".

Деталі: Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню. 

Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Теми: ООС
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