ООС: 6 серпня обстрілів з боку формувань Росії не зафіксовано
Минулої доби збройні формування Російської Федерації утримались від порушень проголошеного режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці ОС дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою".
Деталі: Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню.
Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.