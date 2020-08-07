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У Польщі арештували четвертого фігуранта справи ексшефа Укравтодору

П'ятниця, 7 серпня 2020, 10:45

Варшавський суд вирішив взяти під тимчасовий арешт Алєксандра Д. – ще одного затриманого у слідстві щодо справи ексміністра транспорту Польщі та екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака.

Джерело: "Польське радіо"

Деталі: Чоловіка, який представляє польську компанію, котра займається управлінням інфраструктурними проектами, затримали як четверту особу в слідстві щодо корупції та відмивання брудних грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні.

Того ж дня Алєксандру Д. висунули обвинувачення у пропозиції 700 тисяч злотих неправомірної матеріальної вигоди Новаку, який займав тоді посаду шефа Державно агентства автомобільних доріг України.

За це йому загрожує 12 років ув’язнення.

Речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж з посиланням на розслідування стверджує, що підозрювані домовилися, що Славомір Н. буде незаконно впливати на вибір "Укравтодором" пропозиції, складеної компанією Алєксандра Д.

Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами при ремонті автодороги в Україні.

За це, за даними польської прокуратури, Алєксандр Д. мав пообіцяти Славоміру Новаку хабар у розмірі 10% від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Алєксандр Д. мав перерахувати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованій для цього на Кіпрі за рекомендацією Славоміра Новака.

За даними слідчих, компанія Алєксандра Д. отримала контракт в Україні, однак не приступила до його виконання. Також не відбулося перерахунку обіцяної неправомірної винагороди.

Цьому передувало:

  • Ексміністра транспорту та ексшефа "Укравтодороду" Славоміра Новака затримали наприкінці липня у зв’язку із підозрою у корупції, керуванні злочинної групою та відмиванні брудних грошей. Разом із ним затримали колишнього керівника військового підрозділу GROM Дарішуа З. та підприємця з Ґданська Яцека П.

Теми: УкравтодорхабарПольща


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