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В Росії для фігурантів справи про "опудало Путіна" хочуть 1,5-3 роки колонії

П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:29
Фото 59.ru

У Пермі державне обвинувачення попросило від 1,5 до 3 років колонії для фігурантів справи, порушеної через акцію з опудалом президента Росії Володимира Путіна у 2018 році.

Джерело: "Апологія протесту" в Telegram

Дослівно: "Прокурор просить відправити хлопців у колонію і призначити: Олександру Шабарчіну – 3 роки, Олександру Котову – 2 роки, Данилові Васильєву – 1 рік і 6 місяців".

Деталі: Відзначається, що таку інформацію надали адвокати "Апології протесту", які захищають обвинувачених.

Передісторія:

  • Ляльку в масці з обличчям Володимира Путіна і написами "Військовий злочинець Пиня В.В." і "Брехун" прив'язали до стовпа в центрі Пермі в листопаді 2018 року.
  • Через місяць за цим фактом порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 213 КК РФ (хуліганство за попередньою змовою).

Теми: РосіяПутінсуд


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