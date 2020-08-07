В Росії для фігурантів справи про "опудало Путіна" хочуть 1,5-3 роки колонії

У Пермі державне обвинувачення попросило від 1,5 до 3 років колонії для фігурантів справи, порушеної через акцію з опудалом президента Росії Володимира Путіна у 2018 році.

Джерело: "Апологія протесту" в Telegram

Дослівно: "Прокурор просить відправити хлопців у колонію і призначити: Олександру Шабарчіну – 3 роки, Олександру Котову – 2 роки, Данилові Васильєву – 1 рік і 6 місяців".

Деталі: Відзначається, що таку інформацію надали адвокати "Апології протесту", які захищають обвинувачених.

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