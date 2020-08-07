Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії для фігурантів справи про "опудало Путіна" хочуть 1,5-3 роки колонії

П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:29
В Росії для фігурантів справи про опудало Путіна хочуть 1,5-3 роки колонії
Фото 59.ru

У Пермі державне обвинувачення попросило від 1,5 до 3 років колонії для фігурантів справи, порушеної через акцію з опудалом президента Росії Володимира Путіна у 2018 році.

Джерело: "Апологія протесту" в Telegram

Дослівно: "Прокурор просить відправити хлопців у колонію і призначити: Олександру Шабарчіну – 3 роки, Олександру Котову – 2 роки, Данилові Васильєву – 1 рік і 6 місяців".

Деталі: Відзначається, що таку інформацію надали адвокати "Апології протесту", які захищають обвинувачених.

Передісторія:

  • Ляльку в масці з обличчям Володимира Путіна і написами "Військовий злочинець Пиня В.В." і "Брехун" прив'язали до стовпа в центрі Пермі в листопаді 2018 року.
  • Через місяць за цим фактом порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 213 КК РФ (хуліганство за попередньою змовою).

Теми: РосіяПутінсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Росія
У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС, у Воронежі – про збиті БПЛА
Росія вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ: розвідка Британії пояснила чому
Росія створює "мережу в'язниць" для українців – АР
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: