У Кличка обіцяють, що холодна вода поки не подорожчає
П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:55
Київська адміністрація обіцяє, що до кінця року вартість холодної води та водовідведення для киян не зросте.
Джерело: КМДА з посиланням на заступника мера столиці Петра Пантелеєва
Пряма мова: "Це позиція міста. Ми знаємо про звернення "Київводоканалу" з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна".
Деталі: За словами чиновника, наразі, треба активізувати роботу і знайти внутрішні резерви на підприємстві.
Передісторія:
- У квітні мер Києва Віталій Кличко заявив, що за березень 2020 року у столиці впав рівень сплати за житлово-комунальні послуг, а це може спричинити нестачу коштів на заробітні плати комунальникам.
- 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% – із січня 2021 року.
- 21 травня Кличко запевнив, що міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення у столиці.