У Кличка обіцяють, що холодна вода поки не подорожчає

Київська адміністрація обіцяє, що до кінця року вартість холодної води та водовідведення для киян не зросте.

Джерело: КМДА з посиланням на заступника мера столиці Петра Пантелеєва

Пряма мова: "Це позиція міста. Ми знаємо про звернення "Київводоканалу" з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна".

Деталі: За словами чиновника, наразі, треба активізувати роботу і знайти внутрішні резерви на підприємстві.

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