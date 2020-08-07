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У Кличка обіцяють, що холодна вода поки не подорожчає

П'ятниця, 7 серпня 2020, 11:55
Фото nashkiev.ua

Київська адміністрація обіцяє, що до кінця року вартість холодної води та водовідведення для киян не зросте.

Джерело: КМДА з посиланням на заступника мера столиці Петра Пантелеєва

Пряма мова: "Це позиція міста. Ми знаємо про звернення "Київводоканалу" з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна".

Деталі: За словами чиновника, наразі, треба активізувати роботу і знайти внутрішні резерви на підприємстві.

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Теми: Київводатарифи


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