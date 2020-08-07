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Єрмак сподівається на новий обмін із ОРДЛО скоро, а списки кримських татар – у Путіна

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:13
Фото пресслужби президента

В Офісі президента України сподіваються, що в найближчі тижні у Тристоронній контактній групі домовляться про наступне звільнення ув'язнених українців із окупованих територій Донбасу шляхом обміну.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час робочої поїздки глави держави Володимира Зеленського на Донбас, пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну".

Інші подробиці: Єрмак додав, що президент Володимир Зеленський в останній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

За словами Єрмака, "також цей список вже передано російській стороні", і Києві очікує, що "це питання теж буде вирішено".

Крім того, керівник Офісу президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму з березня 2019 року, а його сина у липні 2020 року знайшли мертвим.

Теми: обмінАндрій ЄрмакДонбасКримЗеленський


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