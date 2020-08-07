СБУ затримала ексвійськового: закликав сепаратистів до бойових дій

Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього українського військового, який закликав сепаратистів до ведення активних бойових дій.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Колишній український військовий.. після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України. Ці матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією у російській соціальній мережі".

Деталі: Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Дії ексвійськового кваліфікували за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.

Крім того, підозру у сприянні терористичній організації оголосили сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Чоловік вів спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.