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СБУ затримала ексвійськового: закликав сепаратистів до бойових дій

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:58
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього українського військового, який закликав сепаратистів до ведення активних бойових дій.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Колишній український військовий.. після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України. Ці матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією у російській соціальній мережі". 

 

Деталі: Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. 

Дії ексвійськового кваліфікували за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.

Крім того, підозру у сприянні терористичній організації оголосили сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Чоловік вів спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.

Українська правда
Теми: СБУсепаратизм


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