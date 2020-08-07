Зеленський презентує "нормандській четвірці" успіхи перемир’я
П'ятниця, 7 серпня 2020, 21:13
Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступній зустрічі лідерів "нормандського формату" в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі, що дасть змогу рухатися далі для припинення війни.
Джерело: пресслужба Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Що далі? А далі – знову важкі переговори. "Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги.
Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни".
Передісторія:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони.
- Станом на 6 серпня одинадцяту добу поспіль серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Українська правда