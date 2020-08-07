Зеленський презентує "нормандській четвірці" успіхи перемир’я

Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступній зустрічі лідерів "нормандського формату" в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі, що дасть змогу рухатися далі для припинення війни.

Джерело: пресслужба Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Що далі? А далі – знову важкі переговори. "Нормандія" – це відправна точка, яка дозволяє повернути цю нашу багатостраждальну територію до цивілізації. Туди, де працюють закони. Де поважають права людини. "Нормандія" – це початок свободи Донбасу. І це початок великої дороги.

Наступна зупинка – Берлін, де ми зафіксуємо проміжні успіхи перемир’я та рушимо далі. Щоб остаточно закрити кейс війни".

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