Уряд працюватиме у надзвичайному режимі через погіршення ситуації з COVID

8 серпня Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду

Деталі: Шмигаль заявив, що стрімке погіршення епідемічної ситуації в Україні вимагає скоординованих дій влади на всіх рівнях.

8 серпня планується провести позачергове засідання Кабміну, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Зокрема, питання щодо епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19.

Пряма мова Шмигаля: "7 серпня в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні".

Нагадаємо: За добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли, 531 особа одужала.

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