Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську "велопробіг солідарності" закінчився жорсткими затриманнями

П'ятниця, 7 серпня 2020, 23:58
У Мінську велопробіг солідарності закінчився жорсткими затриманнями
фото: tyt.by

Велосипедисти влаштували пробіг в Мінську увечері 7 серпня, назвавши його велопробігом солідарності. Все закінчилося жорсткими затриманнями і автозаками.

Джерело: tut.by

Деталі: Виїжджали велосипедисти з різних точок столиці, в тому числі від Лошицький парку, бульвару Толбухіна, Футбольного манежу на проспекті Переможців. Безліч велосипедистів було в центрі, в районі парку Горького і Янки Купали.

Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання. Правоохоронці та військові затримували у центрі столиці поодиноких велосипедистів та виловлювали їх.

За інформацією позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна", в затриманнях брали участь співробітники ОМОН, міліції і солдати внутрішніх військ.

Центр також повідомляє, що на даний момент затримано 4 особи. Одній дівчині зламали руку під час затримання.

На відео видно, як затриманого везуть на носилках в автомобіль швидкої.

Нагадаємо:

  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Читайте також: Між поганим та найгіршим: які наслідки для України можуть мати вибори у Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: