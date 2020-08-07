У Мінську "велопробіг солідарності" закінчився жорсткими затриманнями

Велосипедисти влаштували пробіг в Мінську увечері 7 серпня, назвавши його велопробігом солідарності. Все закінчилося жорсткими затриманнями і автозаками.

Джерело: tut.by

Деталі: Виїжджали велосипедисти з різних точок столиці, в тому числі від Лошицький парку, бульвару Толбухіна, Футбольного манежу на проспекті Переможців. Безліч велосипедистів було в центрі, в районі парку Горького і Янки Купали.

Спочатку все було спокійно, а коли велосипедисти вже почали роз'їжджатися, почалися затримання. Правоохоронці та військові затримували у центрі столиці поодиноких велосипедистів та виловлювали їх.

За інформацією позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна", в затриманнях брали участь співробітники ОМОН, міліції і солдати внутрішніх військ.

Центр також повідомляє, що на даний момент затримано 4 особи. Одній дівчині зламали руку під час затримання.

На відео видно, як затриманого везуть на носилках в автомобіль швидкої.

Нагадаємо:

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

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