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Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 19,5 млн

Субота, 8 серпня 2020, 05:20

За час пандемії COVID-19 у всьому світі діагностовано понад 19,5 мільйона випадків нової хвороби.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Тільки за минулу добу, 7 серпня, у світі зафіксовано 283 тисячі нових заражень.

 

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 724 тисячі пацієнтів, з них 6,4 тисячі минулої доби.

 

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12,5 мільйона людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 34-му місці цього антирейтингу.

 

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Українська правда
Теми: коронавіруссвітCovid-2019жертви


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