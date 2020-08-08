Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 19,5 млн

За час пандемії COVID-19 у всьому світі діагностовано понад 19,5 мільйона випадків нової хвороби.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Тільки за минулу добу, 7 серпня, у світі зафіксовано 283 тисячі нових заражень.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 724 тисячі пацієнтів, з них 6,4 тисячі минулої доби.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12,5 мільйона людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 34-му місці цього антирейтингу.

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