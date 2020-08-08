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У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин

Субота, 8 серпня 2020, 07:13
У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин

Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві,  Дніпропетровській, Харківській,  Львівській та Одеській областях.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

Як пояснили у поліції, це пов'язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.

У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і адмінпротокол не складають.

Українська правда
Теми: карантинрегіониКиїв
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