У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин

Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

Як пояснили у поліції, це пов'язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.

У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і адмінпротокол не складають.