У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин
Субота, 8 серпня 2020, 07:13
Найбільше порушень правил карантину виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Деталі: Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.
Як пояснили у поліції, це пов'язано з великою кількістю фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств.
У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і адмінпротокол не складають.
Українська правда