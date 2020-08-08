Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Об'єднані сили не "купились" на провокації бойовиків - штаб

Субота, 8 серпня 2020, 07:40

7 серпня на ділянках відповідальності підрозділів ОС було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, це були неприцільні постріли з метою провокації. Вони лунали біля Новолуганського, Шумів та Травневого.

У штабі підкреслили, що оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, йдеться в повідомленні, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу окупованих Ужівки та Золотого-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою".

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: знову антирекорд, 1489 випадків

У Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових – Офіс омбудсмена

фотоБілорусь депортувала двох українських журналістів

Новини 7 серпня: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського

Уряд працюватиме у надзвичайному режимі через погіршення ситуації з COVID

відеоМінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

Усі новини...
Донбас
Зеленський презентує "нормандській четвірці" успіхи перемир’я
Офіс генпрокурора відкрив справи проти понад 100 іноземців за участь у війні на Донбасі
Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак
Останні новини
08:48
Коронавірус в Україні: знову антирекорд, 1489 випадків
08:37
У Telegram злили персональні дані 7 тисяч військових – Офіс омбудсмена
08:00
Новини п'ятниці і ночі: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського
07:40
Об'єднані сили не "купились" на провокації бойовиків - штаб
07:13
У поліції назвали регіони, де найбільше порушують карантин
06:43
Інтерпол направив своїх експертів розслідувати вибухи у Бейруті
06:16
фотоВ Україні затримали болгарського кілера
05:20
інфографікаКількість заражень коронавірусом у світі перевищила 19,5 млн
04:24
У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС
03:38
"Вагнерівці" в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація "третьої країни"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!