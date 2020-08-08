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Об'єднані сили не "купились" на провокації бойовиків - штаб

Субота, 8 серпня 2020, 07:40
Об'єднані сили не купились на провокації бойовиків - штаб

7 серпня на ділянках відповідальності підрозділів ОС було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, це були неприцільні постріли з метою провокації. Вони лунали біля Новолуганського, Шумів та Травневого.

У штабі підкреслили, що оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, йдеться в повідомленні, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу окупованих Ужівки та Золотого-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою".

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОРДЛО
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