Новини п'ятниці і ночі: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського
Одразу два антирекорди COVID в Україні, Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США, — актуальні новини п'ятниці і ночі.
Про коронавірусні антирекорди
Тим часом Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.
Одразу два антирекорди COVID в Україні: за добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли.
В Україні стало більше складних випадків захворювання на коронавірусну хворобу, також зростає захворюваність на COVID-19 у дітей.
Про справу Коломойського
Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.
Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з доходів власного бізнесу.
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