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Новини п'ятниці і ночі: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського

Субота, 8 серпня 2020, 08:00
Новини п'ятниці і ночі: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського

Одразу два антирекорди COVID в Україні, Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США, — актуальні новини п'ятниці і ночі.

Про коронавірусні антирекорди

Тим часом Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.

Одразу два антирекорди COVID в Україні: за добу 6 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 453 осіб, 33 хворих померли. 

В Україні стало більше складних випадків захворювання на коронавірусну хворобу, також зростає захворюваність на COVID-19 у дітей.

Про справу Коломойського

Мін'юст США вимагає конфіскувати у олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі, які придбали за гроші, незаконно привласнені у ПриватБанку.

Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США та запевняє, що всі кошти, які він інвестував у США, отримав з доходів власного бізнесу.

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Теми: коронавірусКоломойський
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