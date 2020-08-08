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Уряд доручив посилити контроль за контактами хворих на COVID-19

Субота, 8 серпня 2020, 14:20
kmu.gov.ua

МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

Джерело: прем'єрміністр Денис Шмигаль у Facebook за підсумками позачергового засідання Кабміну в суботу

Дослівно: "На виконання доручення президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.

Крім того, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань".

Деталі: Шмигаль також повідомив про рішення уряду щодо обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, уряд на засіданні в суботу затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з вибухом у порту Бейрута.

Українська правда
Теми: Шмигаль Кабінет міністрівкоронавірускарантин


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