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Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ

Субота, 8 серпня 2020, 14:55
Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ

Київ і ще 10 регіонів України не готові до послаблення карантинних заходів.

Джерело: МОЗ станом на 8 серпня

Деталі: Критеріям для послаблення карантину не відповідає Київ, Київська область, а також Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області. Також до таких регіонів віднесені тимчасово окуповані Автономна Республіка Крим і місто Севастополь.

Так, Київ не відповідає критеріям за показником динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – він становить 32,74% при верхній межі 10%. На Київщині перевищений цей самий показник (17,87%).

На Волині, Івано-Франківщині та Чернігівщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, він становить більш як 11%.

 

Одеська, Рівненська та Харківська області перевищують критерії за двома показниками – динаміки зростання та виявлення випадків інфікування.

Чернівецька область не відповідає критеріям одразу за трьома показниками – динаміки зростання, виявлення випадків інфікування, а також завантаженості ліжок у лікарнях.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірускарантин
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