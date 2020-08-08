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Погода в Україні: спека й місцями грозові дощі

Субота, 8 серпня 2020, 21:36

У неділю, 9 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність і спека - вдень до 29°, на півдні - до 34° тепла. Невеликі короткочасні дощі місцями пройдуть лише у південно-західній частині держави.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На добу 9 серпня мінлива хмарність.

Без опадів, лише у північно-західній частині України вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У Києві 9 серпня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°. У Київській області теж сухо, температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

 

Синоптики попереджають, що через суху й теплу погоду 9-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На понеділок та вівторок, 10-11 серпня, по Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у західних, північних, 11 серпня також у центральних та Харківській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

 

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура 10-11 серпня вночі 13-18°, у південній частині до 21°, вдень 23-28°, у південних, східних областях та на Закарпатті до 31°.

У Києві в понеділок і вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

 

Теми: погодаКиїв


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