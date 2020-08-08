Прем’єр заявив про значне зменшення кількості безробітних

В Україні спостерігається значне зменшення кількості безробітних.

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Вперше за декілька місяців коронакризи ми спостерігаємо доволі суттєве зменшення кількості безробітних. Лише за останній тиждень їх кількість зменшилася фактично на 6 тисяч осіб".

Деталі: За словами Шмигаля, за урядовими програмами часткового безробіття вдалося зберегти 360 тисяч робочих місць. Для цього було виділено 1,8 млрд грн.

Прем'єр назвав це тією допомогою бізнесу, яка дає змогу продовжувати виробництво та не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати.

Також Шмигаль зазначив, що через Держслужбу зайнятості за період карантину працевлаштовано більше 220 тисяч людей.

Нагадаємо: За перший місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн та склала 2,5-2,8 мільйонів людей.