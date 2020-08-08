У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих
Субота, 8 серпня 2020, 22:38
Поблизу бельгійського міста Тінен у суботу в другій половині дня розбився планер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.
Інцидент стався близько 15.20 за місцевим часом. Як повідомила мер Тінена Катрін Патрика, в результаті падіння планера загинули двоє людей.
На місце події спрямували надзвичайні служби.
Досі не відомі ні особи загиблих, ні точні обставини події.
Аварія сталася в районі аеродрому Гетсенховен.