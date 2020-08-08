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У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих

Субота, 8 серпня 2020, 22:38
У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих

Поблизу бельгійського міста Тінен у суботу в другій половині дня розбився планер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Інцидент стався близько 15.20 за місцевим часом. Як повідомила мер Тінена Катрін Патрика, в результаті падіння планера загинули двоє людей.

На місце події спрямували надзвичайні служби.

Досі не відомі ні особи загиблих, ні точні обставини події.

Аварія сталася в районі аеродрому Гетсенховен.

Теми: Бельгіянадзвичайна подія
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