На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина

У місті Баян-Нур на півночі Китаю (автономний район Внутрішня Монголія) пацієнт з бубонною чумою помер від поліорганної недостатності.

Джерело: CNBC з посиланням на державні ЗМІ Китаю

Деталі: У місті через загрозу поширення захворювання влада запровадила підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку, що діятиме до кінця 2020 року.

Влада Баян-Нур закрила територію, де мешкав померлий пацієнт, і відправила на карантин 7 осіб, що контактували із померлим.

Це вже друга смерть хворого на бубонного чуму, зафіксована з початку місяця в регіоні Внутрішня Монголія. 6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).

Нагадаємо: Випадки чуми в Китаї досі іноді трапляються, хоча спалахи стають все рідшими. З 2009 по 2018 рік Китай повідомив про 26 випадків захворювання та 11 смертей від чуми.

Бубонна чума, відома як "Чорна смерть" в середні століття, є високоінфекційним і часто смертельним захворюванням, яке розповсюджується в основному гризунами.