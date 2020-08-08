Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина

Субота, 8 серпня 2020, 22:57

У місті Баян-Нур на півночі Китаю (автономний район Внутрішня Монголія) пацієнт з бубонною чумою помер від поліорганної недостатності.

Джерело: CNBC з посиланням на державні ЗМІ Китаю

Деталі: У місті через загрозу поширення захворювання влада запровадила підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку, що діятиме до кінця 2020 року.

Влада Баян-Нур закрила територію, де мешкав померлий пацієнт, і відправила на карантин 7 осіб, що контактували із померлим.

Це вже друга смерть хворого на бубонного чуму, зафіксована з початку місяця в регіоні Внутрішня Монголія. 6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).

Нагадаємо: Випадки чуми в Китаї досі іноді трапляються, хоча спалахи стають все рідшими. З 2009 по 2018 рік Китай повідомив про 26 випадків захворювання та 11 смертей від чуми.

Бубонна чума, відома як "Чорна смерть" в середні століття, є високоінфекційним і часто смертельним захворюванням, яке розповсюджується в основному гризунами.

Теми: карантинКитайепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

відеоЗаштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори

Медведєв про 2008 рік: дії Грузії були "оголошенням війни Росії"

Усі новини...
карантин
Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії
Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ
Уряд доручив посилити контроль за контактами хворих на COVID-19
Останні новини
22:57
На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина
22:38
У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих
22:23
Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
22:06
Прем’єр заявив про значне зменшення кількості безробітних
21:36
мапиПогода в Україні: спека й місцями грозові дощі
21:22
Шмигаль розповів про знайомство з Ахметовим
20:47
Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті
20:31
Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим
20:06
Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії
19:51
Протести у Болгарії: мітингарі заблокували центр Софії після знесення наметового містечка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!