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Головні новини суботи і ночі: Кабмін закрив КПВВ з Кримом, антирекорд COVID-19

Неділя, 9 серпня 2020, 08:00

Кабмін до кінця літа закрив в'їзд/виїзд до Криму, 7 серпня в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу — актуальні новини 8 серпня

Про КПВВ з Кримом

8 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Термін дії обмежень — з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Про COVID-19

7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало. 

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Про інші важливі новини

Офіс омбудсмена виявив telegram-бот, який поширював персональні дані майже 7 тисяч військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що у випадку гуманітарної катастрофи в Криму Україна може взятися за забезпечення українців на окупованій території водою, проте наразі поставки дніпровської води на півострів неможливі.

Журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

Теми: коронавірус
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