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Головні новини суботи і ночі: Кабмін закрив КПВВ з Кримом, антирекорд COVID-19

Неділя, 9 серпня 2020, 08:00

Кабмін до кінця літа закрив в'їзд/виїзд до Криму, 7 серпня в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу — актуальні новини 8 серпня

Про КПВВ з Кримом

8 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Термін дії обмежень — з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Про COVID-19

7 серпня, в Україні виявлено 1 489 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 людей померло, 600 – одужало. 

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Теми: коронавірус


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