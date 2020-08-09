Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Смертельне ДТП на Житомирщині: поліція показала фото розтрощеної маршрутки

Неділя, 9 серпня 2020, 08:46

У Коростенському районі на Житомирщині 8 серпня в результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей, ще одна особа отримала травми.

Джерело: сайт Нацполіції у Житомирській області

Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутки "Фольксваген Крафтер", що рухалася з Києва до смт Лугини, з фурою "МАН" з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.

На місці пригоди працювали слідчо-оперативні групи ГУНП і Коростенського ВП, слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП, рятувальники та патрульні.

Дослівно: "У результаті зіткнення загинули 4 людини: 47-річний водій маршрутки, житель Лугинщини, та троє його пасажирів, лугинчанин 29-ти років, 44-річна овручанка та 19-річна дівчина.

Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми, з якими був госпіталізований до лікарні. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та перебуває у лікарняній палаті під цілодобовою охороною поліцейських".

 
 
 

Українська правда
Теми: ДТПЖитомирщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Україні 1199 нових заражених та 18 смертей

фотоУ Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали

ФотоНа виїзд з Криму утворилася величезна черга. КПВВ припинить роботу за 7 годин

фотоВнаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України

На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Усі новини...
ДТП
На Житомирщині вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами, 4 загиблих
"Укравтодор" назвав відремонтовану дорогу, рекордсменку зі смертельних ДТП
На Полтавщині перевернулася цистерна з 20 тонами нафти
Останні новини
09:06
Вибори в Білорусі: ЦВК переконує в рекордній явці на дострокове голосування
08:56
Коронавірус: в Україні 1199 нових заражених та 18 смертей
08:46
Смертельне ДТП на Житомирщині: поліція показала фото розтрощеної маршрутки
08:23
фотоУ Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали
08:00
Головні новини суботи і ночі: Кабмін закрив КПВВ з Кримом, антирекорд COVID-19
07:05
Формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню — ООС
05:11
Twitter провів переговори про можливу купівлю TikTok
03:24
Коронавірус: нові випадки заражень виявили у 147 країнах
02:07
ФотоПоліція не знайшла обладнання для пошуку "прослушки" в квартирі журналіста програми "Схеми"
01:23
ФотоНа виїзд з Криму утворилася величезна черга. КПВВ припинить роботу за 7 годин
Усі новини...