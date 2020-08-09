У Коростенському районі на Житомирщині 8 серпня в результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей, ще одна особа отримала травми.

Джерело: сайт Нацполіції у Житомирській області

Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутки "Фольксваген Крафтер", що рухалася з Києва до смт Лугини, з фурою "МАН" з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.

На місці пригоди працювали слідчо-оперативні групи ГУНП і Коростенського ВП, слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП, рятувальники та патрульні.

Дослівно: "У результаті зіткнення загинули 4 людини: 47-річний водій маршрутки, житель Лугинщини, та троє його пасажирів, лугинчанин 29-ти років, 44-річна овручанка та 19-річна дівчина.

Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми, з якими був госпіталізований до лікарні. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та перебуває у лікарняній палаті під цілодобовою охороною поліцейських".