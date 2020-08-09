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Обов'язкову ізоляцію прибулих з ОРДЛО поки не скасовуватимуть

Неділя, 9 серпня 2020, 09:42

Українська влада не має наміру скасовувати вимогу дотримання режиму самоізоляції для людей, які прибули з окупованих районів Донбасу, зважаючи на складну ситуацію із захворюваністю коронавірусом COVID-19 в країні і загрози імпорту захворюваності з непідконтрольних територій.

Джерело: інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виданню Радіо Свобода

Пряма мова: "Нині ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території, ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За деякими даними, вона складніша. Ми змушені вводити обмеження, як на кордонах України, так і на лінії розмежування (на Донбасі - УП) для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої у нас і так вистачає".

Деталі: Шмигаль додав, що в окремих випадках для приїжджих з ОРДЛО людей можуть бути зроблені виключення, проте в цілому поки змін у цьому питанні не передбачається: "прикордонники мають право приймати окремі рішення за рішенням керівника прикордонників. Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація залишається настільки складною, вона буде залишатися керованою ось так, як залишалася до цього часу".

Нагадаємо: У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

Днем раніше, 7 серпня, в Україні було виявлено рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 1 489.

Теми: ОРДЛОкоронавірус


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