Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Німеччині третій день понад 1000 нових випадків Covid-19 вперше з травня

Неділя, 9 серпня 2020, 12:16

У Німеччині третій день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу, чого не відбувалося з початку травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними німецького Міністерства охорони здоров'я, в суботу було підтверджено 1122 нових випадки коронавірусу. У четвер було зареєстровано 1045 нових випадків, а в п'ятницю - 1147.

Кількість випадків зростає в країні зростає з кінця липня, але до цього понад 1000 випадків в день в останній раз було ще 9 травня.

З початку епідемії в Німеччині зареєстровано 215 336 випадків коронавірусу, померли 9195 осіб. За офіційними даними 196 400 людей одужали після інфекції.

Нагадаємо, у Німеччині дискутують щодо посилення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, зокрема "Економічна рада ХДС" запропонувала взагалі заборонити усі поїздки до країн із підвищеним ризиком інфікування.

Зараз у Німеччині подорожі в країни з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом дозволені. Після повернення з них мандрівники мають надати негативний тест на COVID-19 або два тижні залишатися на карантині. З 8 серпня у Німеччині запроваджують обов'язкове безкоштовне тестування після повернення з таких країн.

Теми: Німеччинакоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ центрі Києва знайшли вибуховий пристрій – поліція

Громадянам за окремих умов все ж дозволять перетин КПВВ з окупованим Кримом

Вибори в Білорусі: ЦВК переконує в рекордній явці на дострокове голосування

Коронавірус: в Україні 1199 нових заражених та 18 смертей

фотоУ Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали

ФотоНа виїзд з Криму утворилася величезна черга. КПВВ припинить роботу за 7 годин

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині вперше за три місяці понад 1000 випадків коронавірусу за добу
Вибух у Бейруті: Британія та Німеччина пообіцяли допомогу Лівану
У Німеччині заявили, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні вже почалася
Останні новини
12:16
У Німеччині третій день понад 1000 нових випадків Covid-19 вперше з травня
11:59
фотоУ центрі Києва знайшли вибуховий пристрій – поліція
11:43
Вибори в Білорусі: люди скаржаться на проблеми з інтернетом
11:30
фотоНайтрагічніша пожежа в історії Чехії: 11 загиблих через підпал у багатоповерхівці
11:14
Кількість заражень коронавірусом у світі наближається до 20 мільйонів
10:56
У Києві кількість померлих від коронавірусу зросла до 147
10:31
Новий лот: наступна в'язниця, що піде з молотка - одеська колонія №51
10:12
Громадянам за окремих умов все ж дозволять перетин КПВВ з окупованим Кримом
10:03
Львівщина – знову лідер за кількістю нових випадків COVID-19 за добу
09:42
Обов'язкову ізоляцію прибулих з ОРДЛО поки не скасовуватимуть
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!