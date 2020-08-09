У Німеччині третій день понад 1000 нових випадків Covid-19 вперше з травня

У Німеччині третій день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу, чого не відбувалося з початку травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними німецького Міністерства охорони здоров'я, в суботу було підтверджено 1122 нових випадки коронавірусу. У четвер було зареєстровано 1045 нових випадків, а в п'ятницю - 1147.

Кількість випадків зростає в країні зростає з кінця липня, але до цього понад 1000 випадків в день в останній раз було ще 9 травня.

З початку епідемії в Німеччині зареєстровано 215 336 випадків коронавірусу, померли 9195 осіб. За офіційними даними 196 400 людей одужали після інфекції.

Нагадаємо, у Німеччині дискутують щодо посилення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, зокрема "Економічна рада ХДС" запропонувала взагалі заборонити усі поїздки до країн із підвищеним ризиком інфікування.

Зараз у Німеччині подорожі в країни з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом дозволені. Після повернення з них мандрівники мають надати негативний тест на COVID-19 або два тижні залишатися на карантині. З 8 серпня у Німеччині запроваджують обов'язкове безкоштовне тестування після повернення з таких країн.