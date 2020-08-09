Стало відомо, куди виїхав колишній король Іспанії після корупційного скандалу

Колишній король Іспанії Хуан Карлос, ймовірно, вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як залишив свою країну на тлі розслідування про корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На фотографії, опублікованій іспанською медіа-групою NIUS, видно, що колишній монарх прибуває в Абу-Дабі.

Від'їзд Хуана Карлоса викликав в Іспанії великі суперечки про монархію і спекуляції про те, куди поїхав колишній король.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що він знаходиться в Домініканській республіці або в Португалії.

Але тепер з'явилися повідомлення про те, що Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. За повідомленнями, колишній король близький з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нагаяном.

Однак офіційно його місцезнаходження поки не підтверджено. Королівська родина і уряд Іспанії поки відмовляються коментувати його місцезнаходження.

Нагадаємо, колишній монарх Іспанії, король Хуан Карлос I, заявив, що залишає Іспанію, щоб жити в іншій країні на тлі фінансового скандалу.

Детальніше читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.