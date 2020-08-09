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В Угорщині перекинувся автобус: 1 загиблий, 34 постраждалих

Неділя, 9 серпня 2020, 15:59
В Угорщині перекинувся автобус: 1 загиблий, 34 постраждалих

Одна людина загинула і 34 були травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У неділю вранці автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет. В автобусі їхали 46 осіб, в тому числі два водії.

Одна людина отримала серйозні травми. Серед пасажирів було двоє дітей, вони перебувають в хорошому стані, їх здоров'ю та життю нічого не загрожує.

Аварія сталася на автомагістралі в районі міста Кішкунфеледьгаза. Автобус їхав в сторону Будапешта, після аварії дорога на угорську столицю була повністю перекрита.

Поліція досі визначає причину аварії, вона поки не відома.

 

Теми: ДТПУгорщина
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