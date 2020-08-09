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У Парижі маски стають обов'язковими на більшості вулиць

Неділя, 9 серпня 2020, 16:26

У Парижі з понеділка, 10 серпня, носіння масок стає обов'язковим для осіб старше 11 років на більшості головних вулиць, а також в чотирьох департаментах навколо столиці, а саме в О-де-Сен, Сені-Сен-Дені, Валь-де-Марн і Валь д'Уаз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Все індикатори показують, що вірус знову більш активно циркулює в регіоні: щодня близько 400 осіб отримують позитивний результат на Covid-19. Захворюваність особливо висока серед 20-30-річних", - йдеться в заяві мерії Парижа.

У Парижі маски будуть обов'язкові, зокрема, на набережній Сени і більше сотні вулиць майже у всіх районах французької столиці.

"Це туристичні райони, відкриті ринки або дуже комерційні вулиці, набережні Сени, канал Сен-Мартен, а також Монмартр", - пояснив представник мерії Ніколас Нордман.

Новий режим вводиться на тих вулицях, де зазвичай багато людей і важко дотримуватися дистанції.

Протягом двох тижнів людям будуть нагадувати про необхідність масок, після цього можуть штрафувати на суму 135 євро.

Теми: Франціякоронавірускарантин


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