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США закликають РФ припинити порушення прав людини в Криму

Неділя, 9 серпня 2020, 17:00

Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини щодо кримських татар і залишити українську територію.

Джерело: Посольство США в Україні у Facebook

Дослівно: "У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію".

Що передувало: Раніше в неділю президент Володимир Зеленський заявив, що влада має поставити крапку у визначенні статусу кримськотатарського народу як корінного.

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Передісторія:

  • З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.
  • 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня. 
  • На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
  • У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
  • За інформацією омбудсмена, Росія утримує українських політв'язнів – кримських татар та активістів – у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.

Українська правда
Теми: СШАкримські татариКримРосіяправа людини


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