Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликають РФ припинити порушення прав людини в Криму

Неділя, 9 серпня 2020, 17:00
США закликають РФ припинити порушення прав людини в Криму

Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини щодо кримських татар і залишити українську територію.

Джерело: Посольство США в Україні у Facebook

Дослівно: "У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію".

Що передувало: Раніше в неділю президент Володимир Зеленський заявив, що влада має поставити крапку у визначенні статусу кримськотатарського народу як корінного.

Читайте також: Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією

Передісторія:

  • З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.
  • 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня. 
  • На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
  • У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
  • За інформацією омбудсмена, Росія утримує українських політв'язнів – кримських татар та активістів – у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.

Українська правда
Теми: СШАкримські татариКримРосіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"
Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили експорт зерна з України
У Сенаті США закликали зберегти допомогу Україні й підлаштовувати її до ситуації на фронті
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: