США закликають РФ припинити порушення прав людини в Криму

Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини щодо кримських татар і залишити українську територію.

Джерело: Посольство США в Україні у Facebook

Дослівно: "У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію".

Що передувало: Раніше в неділю президент Володимир Зеленський заявив, що влада має поставити крапку у визначенні статусу кримськотатарського народу як корінного.

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