США закликають РФ припинити порушення прав людини в Криму
Неділя, 9 серпня 2020, 17:00
Посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини щодо кримських татар і залишити українську територію.
Джерело: Посольство США в Україні у Facebook
Дослівно: "У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію".
Що передувало: Раніше в неділю президент Володимир Зеленський заявив, що влада має поставити крапку у визначенні статусу кримськотатарського народу як корінного.
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Передісторія:
- З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.
- 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня.
- На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
- У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
- За інформацією омбудсмена, Росія утримує українських політв'язнів – кримських татар та активістів – у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.
Українська правда